شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية وعسير.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج وتهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر(الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status و This is a Twitter Status.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#رفحاء و #الجوف.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج #المخدرات#الحرب_على_المخدرات | #بالمرصاد | #اليومhttps://t.co/2DGMbxmNi1— صحيفة اليوم (@alyaum) February 3, 2024
مكافحة المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.