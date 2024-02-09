شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم الشرقية.. ضبط عدد من مروجي المخدرات في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية، لترويجهما (7.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/WStr2Mcm4P— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) #مكافحة_المخدرات تقبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية، لترويجهما (7.7) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/WStr2Mcm4P — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 9, 2024

جهود مكافحة المخدرات في المناطق السعودية

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/8bofljCwsU— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) #مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/8bofljCwsU — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 9, 2024

كيفية الإبلا غ عن مروجي المخدرات في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية، لترويجهما 7.7 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).كما أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي الحدود الشمالية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين في محافظة طريف لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.كما جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وخصصت أرقاما وهي (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن الإبلاغ عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.