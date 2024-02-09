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شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة الشعب الفلسطيني.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة الشاملة للأسر النازحة في القطاع.
وجرى أمس الأول، توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 3.900 فرد.
وجرى أمس الأول، توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 3.900 فرد.