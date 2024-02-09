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إغاثة الشعب الفلسطيني.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة الشاملة للأسر النازحة في القطاع.
وجرى أمس الأول، توزيع 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية في مركز الإيواء بمنطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 3.900 فرد.

إغاثة الشعب الفلسطيني

تأتي المساعدات في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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