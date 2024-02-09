شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: الأحد غرة شعبان وفق الحسابات الفلكية والان نبدء بالتفاصيل

رؤية هلال شعبان

الدمام - شريف احمد - تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران صباح يوم السبت 29 رجب 1445 الموافق 10 فبراير 2024 (يوم التحري) عند الساعة 01:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس أبو زاهرة، بأن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:16 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 7 درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 9 درجات وسيغرب القمر عند الساعة 06:55 مساءً بعد 39 دقيقة من غروب الشمس وبذلك تكون شروط بداية الشهر " فلكياً " حسابياً متحققة.وبين أن الفرصة ستكون مهيأة لرؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مثالية وأكثر سهولة من خلال التلسكوب والتصوير الفلكي.وأضاف "سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.وأشار أبو زاهرة إلى أنه في يوم الأحد 11 فبراير 2024 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:16 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 21 درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" 22 درجة وإضاءته 4.0 % وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب القمر عند الساعة 08:01 مساءً.