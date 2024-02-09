شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" يكشف خريطة الأمطار من السبت للإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ السبت حتى مساء الإثنين المقبل.

وكتب المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: توقعات هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ حتى مساء الإثنين، حسب مخرجات النموذج العددي السعودي.

ونشر المركز فيديو يوضح خريطة تساقط الأمطار على المملكة في الثلاثة أيام المقبلة. طقس السعودية نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.