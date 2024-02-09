تراند اليوم : وزارة واحدة تختص بالاتصالات خارج المملكة و 3 حالات للمراسلات المستعجلة .. تفاصيل لائحة ‎الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

صحيفة الخليج 365: نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها اليوم الجمعة، لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

تنظيم المراسلات

وتهدف اللائحة إلى: وضع الضوابط التي تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها، وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها وتصنيفها.

المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق

كما تهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها والتعامل معها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الالكترونية، والاستخدامات التقنية، وفي أماكن العمل.

المراسلات المستعجلة وبحسب النظام تميز موضوع المراسلات المستعجلة ببطاقة ذات لون أصفر يكتب على درجة الاستعجال، ويتطلب الأمر تسجيلها حالا وتقسم إلى ثلاث درجات على النحو التالي:

1/ حالا: وتعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأعلى للاستعجال

2/ عاجل جدا: تعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد المتوسط للاستعجال

3/ عاجل: تعطى للموضوعات التي يرى الجهاز تصنيفها بالحد الأدنى للاستعجال