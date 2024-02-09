شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار والرياح الشديدة والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المدينة المنورة

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على بدر ووادي الفرع والمهد.وأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 1 من فجر غدًا السبت.كان توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ السبت حتى مساء الإثنين المقبل.وكتب المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: توقعات هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ حتى مساء الإثنين، حسب مخرجات النموذج العددي السعودي.كما نشر المركز فيديو يوضح خريطة تساقط الأمطار على المملكة في الثلاثة أيام المقبلة.