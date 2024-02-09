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طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار والرياح الشديدة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على بدر ووادي الفرع والمهد.

الطقس في المدينة المنورة

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 1 من فجر غدًا السبت.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ السبت حتى مساء الإثنين المقبل.

طقس

وكتب المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: توقعات هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ حتى مساء الإثنين، حسب مخرجات النموذج العددي السعودي.
كما نشر المركز فيديو يوضح خريطة تساقط الأمطار على المملكة في الثلاثة أيام المقبلة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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