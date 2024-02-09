شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. "الأرصاد" ينبه من الأمطار والرياح الشديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على بدر ووادي الفرع والمهد.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ السبت حتى مساء الإثنين المقبل.
كما نشر المركز فيديو يوضح خريطة تساقط الأمطار على المملكة في الثلاثة أيام المقبلة.
وأشار إلى أن تأثيراتها تشمل رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على بدر ووادي الفرع والمهد.
الطقس في المدينة المنورةوأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 1 من فجر غدًا السبت.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ السبت حتى مساء الإثنين المقبل.
طقس السعوديةوكتب المركز، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: توقعات هطول الأمطار ابتداءً من غدٍ حتى مساء الإثنين، حسب مخرجات النموذج العددي السعودي.
كما نشر المركز فيديو يوضح خريطة تساقط الأمطار على المملكة في الثلاثة أيام المقبلة.