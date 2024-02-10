انت الان تتابع "الغامدي": ضد تربية الكلاب بالمنازل.. ويوجد بالرياض وحدها 2.8 مليون قط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
09 فبراير 2024, 9:54 مساءً
قال حمزة الغامدي الباحث في سلوكيات الحيوانات ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، إنه ضد تربية الكلاب في المنازل، مشيراً إلى أنها تحتاج أموراً أكثر من القطط كالحركة والخروج من المنزل وتفريغ الطاقة.
وأشار "الغامدي" في حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إلى أن الاحتفاظ بالقطط في المنزل ممكن بشكل عادي، لكن الكلاب تختلف، مضيفاً: نحن ضد تربية الحيوانات المفترسة ولا ننصح فيها إلا في حال وجودها في محميات مفتوحة.
وأحصى مؤسس جمعية رحمة وجود أكثر من 2 مليون و800 ألف قط في منطقة الرياض، وقال إن تعقيمها يحل من إشكالية تكاثرها، مشيراً إلى أن تكاثرها يؤدي إلى تأثر المجتمع العمراني ونحن غير مهيئن لذلك لاحتياجاتها ومتطلباتها المتعددة.
ولفت "الغامدي" إلى أن القطط من أكثر الحيوانات الآمنة للتربية بالمنازل، و"التعقيم لعدم الإنجاب" والتطعيم مهم جداً، مضيفاً "تبلغ مصاريف القط الواحد في العام على أقل تقدير قرابة 3 آلاف و500 ريال وبعضها يصل إلى 30 ألف ريال للقطط الغالية والنادرة".
وعن تكلفة تربية الكلاب بالمنزل، أوضح الغامدي بأنها من 4 آلاف إلى 5 آلاف بالعام وجهد العناية بها أكبر فلا بد من إخراجها من المنزل وتمشيتها عكس القطط التي تكتفي بالبقاء في المنزل وتعيش فيه طيلة حياتها.
وبين الباحث في سلوكيات الحيوان أن الإنسان بطبيعته يستفيد من علاقاته بالحيوانات وصفاتها والارتباط بها، مشيراً إلى أن لتربية الحيوانات الأليفة أثراً نفسياً ومعرفياً رائعاً وهو ممتع للأطفال.
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