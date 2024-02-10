الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على نجران، والأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية، والمدينة المنورة، حائل، الجوف.

وحذّر المركز من جريان السيول، وزخات البرد، وتكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتوقّع المركز رياحًا نشطة على البحر الأحمر، وارتفاع الموج إلى مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية.

وتكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.

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