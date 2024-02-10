انت الان تتابع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 7:23 صباحاً

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية أن تصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل. وقال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن؛ مساء الجمعة، في بيانٍ على حساب السفارة بمنصة "إكس": إن "تصنيف ميليشيا الحوثي كـ(جماعة إرهابية) سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل (16 فبراير الجاري)". وأضاف فاجن؛ أنه "يمكن إعادة النظر في القرار إذا أُوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن". وأعلن مسؤولٌ كبيرٌ في الإدارة الأمريكية منتصف الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال إنه "على الرغم من التحذيرات العديدة والجهود الدبلوماسية، فإن هجمات الحوثيين لم تتوقف". وأضاف: "رداً على هذه الهجمات المستمرة والمتصاعدة.. تصنف الولايات المتحدة (أنصار الله)، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية".

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