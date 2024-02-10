انت الان تتابع أول نجوم "العقارب".. "المسند": اليوم بداية "سعد الذابح" الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 8:14 صباحاً

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم السبت هو بداية نجم سعد الذابح وهو عبارة عن نجمين غير نيّرين يقعان في برج الجدي. وأضاف المسند؛ أن سعد الذابح نجم يمان عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله يعني بداية موسم العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم). وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس" لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير، لكنه يعتبر بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل. وأكمل، تستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.

كانت هذه تفاصيل خبر أول نجوم "العقارب".. "المسند": اليوم بداية "سعد الذابح" الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.