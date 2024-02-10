انت الان تتابع نحيطكم بأجوائكم.. صور الرادار تتوقّع استمرارَ الأمطار على عدة مناطق بينها الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للأرصاد: إن صور رادارات الطقس توضح تواجد السحب الممطرة على أجزاء من عدة مناطق، وسط توقُّعات باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأضاف المركز، عبر حسابه في منصة "إكس" قبل قليل: أن هذه المناطق تشمل الرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية ومكة المكرمة.

كانت هذه تفاصيل خبر نحيطكم بأجوائكم.. صور الرادار تتوقّع استمرارَ الأمطار على عدة مناطق بينها الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.