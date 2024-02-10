انت الان تتابع سم ودم ودسم ومطرية معاشة.. "الحصيني": أول العقارب و"صار الخير قارب"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 9:04 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم السبت هو أول أيام العقارب، وعنه تقول العامةً "إذا دخلت العقارب صار الخير قارب"؛ كناية عن ازدياد فرصة الأمطار، إن شاء الله. وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العقارب ليست نجماً إنما صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل وعدد أيامها 39 يوماً، ولكل منزلة 13 يوماً. وأضاف: تنقسم أيام العقارب إلى: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"؛ حيث العقربان الأولى والثانية من فصل الشتاء فعلياً، والثالثة من فصل الربيع. وتابع: "أوله ذابح، والمسمى العقرب الأولى وتسمى عقرب السم ولها نصيب من اسمها أيامه 13 يوماً، والعقرب الأولى "سعد الذابح" مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية، وتأتي في الترتيب الثاني في البرد بعد النجم الأول من الشبط. وأبان "الحصيني"، أنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع أن توافق دخولها موجة برد أصلها قطبي من يوم الإثنين الثاني من شعبان 1445هـ -إلا أن يصرفها الله-، وحالة ممطرة معاشة، وهي الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ على أجزاءٍ من مناطق الغربية والجنوبية والغربية تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاء من الوسطى والشمالية ثم الشرقية ودول الخليج العربي، والله أعلم.

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