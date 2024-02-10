انت الان تتابع "حزام السحب الممطرة الواسع".. "الجهني": يؤثر في مكة والباحة ويمتد لـ 3 مناطق ويندفع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 9:06 صباحاً

قال الخبير المناخي، العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني؛ إن حزاماً واسعاً من السحب الممطرة يؤثر في منطقتَي مكة المكرّمة والباحة، ويمتد حتى مناطق: القصيم والرياض والحدود الشمالية. وأوضح "الجهني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أن يستمر اندفاع الحزام باتجاه المنطقة الشرقية والكويت وقطر والبحرين لاحقاً. وأشار إلى أن "توقعات الأمطار على الإمارات وعُمان لافتة خلال الـ72 ساعة المقبلة".

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