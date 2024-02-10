انت الان تتابع "الجهني": تحديث النموذج الأوروبي يشير إلى حالات ممطرة متتابعة على دول الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 10:02 صباحاً

قال المختصّ في الطقس العضو المؤسس في جمعية المناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إنه ستكون هناك حالات متتابعة وخيرات عظيمة؛ بحسب ما يشير إليه تحديث النموذج الأوروبي. وأضاف: هناك تتابع للحالات الممطرة تشمل معظم المنطقة ودول الخليج عامة، خلال الفترة القادمة وتحديث النموذج الأوروبي. وأردف "الجهني": التوقعات بأنها ستكون قوية وغزيرة على أجزاء من غرب الإمارات وعمان خلال الـ72 ساعة القادمة.

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