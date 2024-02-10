شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظات بالقصيم وينبع والرايس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدداً من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة. أمطار على ينبع والرايس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت من أمطار خفيفة على ينبع والرايس تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ11 صباحًا.

طقس السعودية اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.



ولفت إلى أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.