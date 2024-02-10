انت الان تتابع استحقاق مدعوم من "ناسا".. 220 وسام في برنامج "جلوب" البيئي لـ"تعليم جازان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
10 فبراير 2024, 10:54 صباحاً
رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، رصيدها في برنامج "جلوب" البيئي، إلى 220 وسامًا، في عددٍ من المجالات البيئية والعلمية.
وأوضحت الإدارة أن المجالات شملت بروتوكول الغلاف الجوي، والمناخ، والغيوم، والأرض كنظام، والغطاء الأرضي، والهيدرولوجيا، ورطوبة التربة ودرجة حرارتها، ورصد أنواع السحب، وعلم الفينولوجيا، وعموم العالم، وتوصيف التربة، إلى جانب البحوث العلمية المنشورة في المعرض الافتراضي الخاص ببرنامج جلوب البيئي.
وبيَّنت أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حقّقت المتوسطة الثانية للبنات في أبو عريش 101وسام، وثانوية اللقية بنات 43 وسامًا، ومتوسطة فرسان بنات 26 وسامًا، ومجمع الخوبة التعليمي بنين 18 وسامًا، وثانوية الأحد بنين 9 أوسمة، والثانوية الثانية بجازان بنات 9 أوسمة، ومتوسطة وثانوية المعبوج 8 أوسمة، وثانوية القرعاوي بنين 6 أوسمة.
ويُعد برنامج "جلوب" البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بالتعاون مع المؤسسات التربوية، ومن ضمنها وزارة التعليم؛ بهدف تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من: العلوم، واللغة الإنجليزية، والحاسب، والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.
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