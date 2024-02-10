"مركز إدارة الأزمات" بمكة يهيب بسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 11:27 صباحاً

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على بعض محافظات المنطقة بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد. ورفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في عدة مناطق؛ بينها: مكة المكرّمة متوقّعا هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريانٍ للسيول وتساقط البرد. وتفاعلت المديرية العامة للدفاع المدني مع الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة الأمطار على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة. ودعا الدفاع المدني إلى توخّي الحيطة واتباع الإرشادات الخاصة بالسلامة. وفي السياق كشف المركز عن كميات الأمطار المسجلة على عدد من مناطق المملكة؛ منها مكة المكرمة من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت. وقال المركز: "في منطقة مكة المكرّمة، بلغ عدد المحطات التي سجلت أعلى كمية أمطار 14 محطة، وجاءت الكعكية في المقدمة بـ"6.1" مللي.

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