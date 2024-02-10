شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 18 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات الأنظمة

عقوبات مساعدة المخالفين

الدمام - شريف احمد - تستمر الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تتم في مناطق المملكة كافة.وأسفرت الحملات التي تمت للفترة من 1 وحتى 7 فبراير الجاري عن ضبط 18 ألفًا و901 مخالف، منهم 11 ألفًا و419 مخالفًا لنظام الإقامة، و4533 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2949 مخالفًا لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1051 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى.كما تم ضبط 145 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 75 ألفًا و253 وافداً مخالفًا، منهم 51 ألفًا و 881 رجلاً، و5372 امرأة.كما تم إحالة 50 ألفًًا و258 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2297 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10443 مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.