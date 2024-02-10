المملكة تعلق على تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة

حذرت المملكة العربية السعودية من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، كونها ملاذًا آمنًا لمئات الألوف من المدنيين النازحين جراء العدوان الإسرائيلي.

وعبّرت المملكة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل المدنيين قسريًا من رفح.

واعتبرت المملكة أن اقتحام رفح واستهدافها يُهدد سلامة المدنيين ويُفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ودعت المملكة إلى وقف التصعيد الإسرائيلي في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

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