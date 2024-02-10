شكرا لمتابعة خبر عن تركي يعبر عن سعادته بعد أن دفع مواطن حساب طعامه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام أحد الشباب الأتراك بتوثيق فرحته الكبيرة، بعد أن قام أحد المواطنين بدفع حساب طعامه، والذي بلغ قيمته 242 ريال، ما يعادل 1250ليرة تركية.

وجاء الشاب في المقطع وهو يقول أنه عندما قرر الذهاب لدفع حساب طعامه، وجد الصبي الذي على “الكاشير” يخبره أن حسابه تم دفعه مسبقًا.

وعبر الشاب عن سعادته الكبيرة، حيث أشاد بكرم المواطنين بالمملكة، وبعث رسالة شكر خاصة للرجل الذي دفع عنه ثمن طعامه.

وحصد هذا المقطع على تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل على المقطع، فرأى البعض أن هذا يعبر عن كرم أهل المملكة مع الجميع، ورأى آخرون أنه ما كان يجب فعل ذلك، حيث أن العرب دائمًا ما يعاملون بطريقة سيئة في تركيا.