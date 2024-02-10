ألمانيا تُحَذّر من كارثة إنسانية إذا هاجمت إسرائيل رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 1:04 مساءً

حذّرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم (السبت)، من أن هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية. وقالت أنالينا بيربوك في تغريدة على موقع "إكس": "إن المعاناة في رفح لا يمكن تصورها، في منطقة ضيقة للغاية فيها 1.3 مليون شخص يبحثون عن مأوى هربًا من القتال". وأضافت: "إن أي هجوم واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح سيكون كارثة إنسانية في طور التكوين".

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