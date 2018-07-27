الان تتابع أمير جازان بالنيابة يوجه بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو فاضح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جازان وجه الأمير ،محمد بن عبد العزيز بن محمد أمير منطقة جازان بالنيابة بالقبض على شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو مخل ، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يقوم بتعليم فتاة القيادة بأحد شوارع جازان بوضع مخل . ولاقى الفيديو استهجان كبير من المجتمع ورواد مواقع الاجتماعي

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