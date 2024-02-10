شكرا لمتابعة خبر عن مهند الفيصل يهدي فتيات تشاد مصاحف مطبعة الملك فهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهدى الشاعر الشاب مهند الفيصل، الفتيات الصغيرات في تشاد مصاحف من طباعة مطبعة الملك فهد.

وقال مهند الفيصل، خلال لقائه بالفتيات: “أبت علي نفسي ما أسافر من تشاد قبل ما أحقق رغبة أمي، بإهداء جميع الفتيات مصاحف بطباعة مطبعة الملك فهد رحمه الله”.

واستطاع مهند الفيصل تحقيق شهرة واسعة بالقصائد المميزة التي يكتبها، ومن كتاباته: وجع يسمع صرخات العنان، وقصيدة إني عزمت على الاختلاف، وعتاب منى، وغيرها.