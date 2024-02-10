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مهند الفيصل يهدي فتيات تشاد مصاحف مطبعة الملك فهد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أهدى الشاعر الشاب مهند الفيصل، الفتيات الصغيرات في تشاد مصاحف من طباعة مطبعة الملك فهد.

وقال مهند الفيصل، خلال لقائه بالفتيات: “أبت علي نفسي ما أسافر من تشاد قبل ما أحقق رغبة أمي، بإهداء جميع الفتيات مصاحف بطباعة مطبعة الملك فهد رحمه الله”.

واستطاع مهند الفيصل تحقيق شهرة واسعة بالقصائد المميزة التي يكتبها، ومن كتاباته: وجع يسمع صرخات العنان، وقصيدة إني عزمت على الاختلاف، وعتاب منى، وغيرها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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