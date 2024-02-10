أخضر الصالات يواجه مصر وديًّا ضمن استعداده لكأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 2:19 مساءً

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد، نظيره منتخب مصر وديًّا، على صالة نادي 6 أكتوبر في جمهورية مصر العربية، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل 2024. وأنهى لاعبو "أخضر الصالات" اليوم السبت تحضيراتهم للمباراة تحت إشراف المدرب أندريو بلازا؛ وذلك بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي ستقام عليها المباراة الودية؛ إذ انتهج الجهاز الفني الخطة التي سيلعب بها، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة. يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند في الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل؛ قد أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.

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