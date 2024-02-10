رفع الجاهزية لتفادي انتشار الحشرات بالمشاعر المقدسة

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وهدف الاجتماع إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لتعزيز دور وقاء ومسؤولياته مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بحالات الحد من حدوث فوران الحشرات، كذلك الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لتفادي انتشار الحشرات المزعجة خلال موسمي العمرة والحج، إلى جانب عرض خطة الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوي والنطاط والجندب الأسود.
ويسعى مركز وقاء للتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الوقاية والمكافحة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر لهذه الآفات ومكافحتها وذلك بتبني أفضل الطرق وأحدثها مع الاستعانة بخبرات الخبراء للنزول الميداني للكشف عن هذه الآفات.
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