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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت برامج لتوطين وتصنيع وابتكار الأسلحة الصغيرة،استعرضت وزارة الاستثمار، خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي، الفرص الاستثمارية المطورة في المجالات المستهدفة من قطاع الدفاع بما يتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى استعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتقود وزارة الاستثمار تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتمكين الاستثمارات عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية. وكان المعرض شهد توقيع عدد 12 من مذكرات التفاهم بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مع الشركات العاملة في قطاع الدفاع تشمل على شركة إيرباص وشركة ليوناردو وشركة لوكهيد مارتن وشركة روكيتسان وغيرها من الشركات الرائدة في القطاع، وذلك سعيا لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال تباحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة لزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 5.7%، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وهدف المملكة لتوطين 50% من الإنفاق على القطاع العسكري بحلول عام 2030، كما رعت وزارة الاستثمار اتفاقية إنشاء كيان مشترك بين شركة «قدرة الصناعية» وشركة «ستيل كور» لتوطين وتصنيع وابتكار الأسلحة الصغيرة. الاتفاقيات الموقعة: توقيع 12 من مذكرات التفاهم خلال المعرض.

تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار بقطاع الدفاع.

تباحث مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية.

زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7%.

مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%.

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