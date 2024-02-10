شكرا لقرائتكم خبر "نخيل في عناق أبدي" يتربع على عرش جائزة إثراء للفنون 6 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفنون العلا أمس الأول، خلال مهرجان العلا للفنون المقام تحت عنوان (الفن في الطبيعة)، العمل الفني الفائز بجائزة إثراء للفنون في نسختها السادسة، والتي حصل عليها الفنان السعودي عبيد الصافي عن عمله الفني بعنوان "نخيل في عناق أبدي"، والذي جرى اختياره من قبل لجنة تحكيم تضمنت خبراء متميزين.

وأوضحت مديرة متحف مركز إثراء فرح أبوشليح، أن اختيار العمل لخصوصيته وتناغمه مع مناظر العلا الطبيعية والتزامه بالاندماج في هذه المناظر الطبيعية من حيث الشكل والمضمون، وسيتم عرضه لمدة 6 أسابيع وسط 2.3 مليون نخلة في واحة العلا، مما يشجع الزوار على التفكير في طرق حماية البيئة الطبيعية، ولفت الانتباه إلى أشجار النخيل المهددة بالانقراض، والتي تعد رمزا للتراث في شبه الجزيرة العربية.

بدوره أشار الفنان الصافي إلى أن العمل استهل بحوار حول العلاقة العميقة بين المناظر الطبيعية والإنسان، وكيفية تشكيل حياة الناس من خلال البيئة المحيطة بهم، ويحتفي العمل بتراثنا الثقافي الغني المستوحى من أعمدة الرجاجيل الحجرية، وهو أول تركيب فني يجسد تقاطع التاريخ، والطبيعة، والفن، والثقافة، وباستخدامه كعنصر بصري أساسي.

من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا نورا الدبل، أن هذا العمل يمزج الفن والمناظر الطبيعية بسلاسة؛ وهو تذكير مهم بالدور الحيوي للفن والحاجة الملحة لحماية الطبيعة، متمنية رؤيته يتشكل على خلفية العلا الرائعة، لدورها المحوري كمركز حيوي للتعبير الإبداعي والتبادل الثقافي.

جائزة إثراء للفنون:

أطلقت في 2017.

تعد أكبر منحة فنية.

تتيح فرصة الفوز بـ100 ألف دولار.

تمويل يصل إلى 400 ألف دولار.

عن العمل الفني: