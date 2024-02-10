شكرا لقرائتكم خبر عن "ريادي".. 64 مشروعاً طلابياً للمرحلة الختامية من برنامج ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

برنامج ريادة الأعمال

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة التعليم التصفيات المؤهلة للمرحلة الختامية من برنامج ريادة الأعمال (ريادي)، وتأهل 64 مشروعاً للمرحلة النهائية التي ستُقام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة منتصف شهر شوال من العام الجاري.وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 305 آلاف طالب وطالبة على مستوى المملكة، وأكثر من 11,000مشروع في مسار المشاريع الريادية.يسعى البرنامج لإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، إضافةً إلى تحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.ويشمل البرنامج أنشطة وفعاليات تثقيفية لدعم الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال، عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافةً إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، إلى جانب تنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن "أولمبياد ريادة الأعمال" لتحدي الأفكار والأفلام الريادية، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.