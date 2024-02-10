شكرا لقرائتكم خبر عن "تقني الباحة" يعلن تعليق الدراسة الحضورية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة ليوم غدِ الأحد في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق والمخواة ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة، إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصاً على سلامة الجميع. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة يفيد باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة إلى الساعة الرابعة فجر الغد.وشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، كما يصاحب الحالة المطرية تساقط البرد، والرياح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.