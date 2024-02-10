شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم بجدة لترويجه 44 ألف قرص إمفيتامين مخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمحافظة جدة لترويجه 44 ألفًا و400 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة. This is a Twitter Status تقبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه (44,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. // انتهى //15:31 ت م NNNN
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة. This is a Twitter Status تقبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه (44,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم بمحافظة جدة لترويجه (44,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/LPe9XPMZlj— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) February 10, 2024
الإبلاغ عن المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. // انتهى //15:31 ت م NNNN