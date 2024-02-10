ولي العهد يوافق على علاج الرياضي المصري أحمد خيري بالمملكة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، عن موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استجابة نداء أحمد خيري، لاعب كرة اليد المصري، الذي طلب علاج شقيقه في المملكة.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للمناشدة التي قدمها خيري على حسابه الرسمي على فيسبوك، وأكد أن ولي العهد وافق على تقديم العلاج بشكل عاجل، وأن أحد من فريقه سيتواصل مع خيري لترتيب التفاصيل. يجدر بالذكر أن خيري ناشد خادم الحرمين الشريفين وتركي آل الشيخ بالموافقة على إجراء عملية جراحية لشقيقه عمرو، الذي يحتاج إلى تدخل صحي غير متوفر في مصر، ولكنه متاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية.