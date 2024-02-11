انت الان تتابع بسبب الأحوال الجوية.. جامعة الباحة تعلن تأجيل اختبار اليوم الأحد لوقت لاحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 9:27 مساءً

أعلنت جامعة الباحة تأجيل الاختبارات النهائية اليوم الأحد إلى وقت آخر، سيُعلَن لاحقًا؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية. وقالت الجامعة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية اليوم الأحد إلى وقت آخر، سوف يُعلَن لاحقًا. ‏ وأضافت: ولمن لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد عبر منصة ‫"رافد" لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة، كما يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.

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