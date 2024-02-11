السفارة في ماليزيا تنظم اليوم العالمي لنمر العربي

نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة ماليزيا مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للنمر العربي "كات ووك Catwalk 2024 "، والتي تهدف إلى رفع الوعي بالحفاظ على القطط البرية من خلال ابتكار أساليب تفاعلية تجمع بين الفن والمعرفة وتبني سياسات فعالة لحماية هذه الفصيلة النادرة والرائعة.

وشهدت المبادرة عدداً من الفعاليات التوعوية والمعرفية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومسؤولي ومنسوبي السفارة وعدد من الحضور من مختلف الجنسيات في كوالالمبور.

يذكر أن مسيرة "كات ووك 2024" ‏هذا العام تأتي بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.