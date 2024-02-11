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وشهدت المبادرة عدداً من الفعاليات التوعوية والمعرفية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومسؤولي ومنسوبي السفارة وعدد من الحضور من مختلف الجنسيات في كوالالمبور.
يذكر أن مسيرة "كات ووك 2024" هذا العام تأتي بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في ماليزيا تنظم اليوم العالمي لنمر العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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