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نوف العريفي تروي مسيرتها في قطاع الدفاع..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعربت الشابة نوف العريفي مديرة الاتصالات الاستراتيجية بشركة “BAE Systems”، عن سعادتها بالوصول إلى منصب قيادي في إحدى الشركات الدفاعية بالمملكة.

وأوضحت العريفي أنها انضمت إلى قطاع الدفاع منذ سنة، مشيرة إلى سعادتها بهذه المسيرة وموضحة أن القطاع ثري بتجارب جديدة .

ولفتت العريفي إلى أن العديد من السيدات السعوديات دخلن ذلك المجال وسبقن نظرائهن حول العالم، معبرة عن تشجيعها للسيدات للعمل في مختلف المجالات خاصة في مجال الدفاع، موضحة أن الجهات المختلفة في المملكة تتسابق على تمكين المرأة في ظل رؤية 2030.

وأشارت العريفي إلىدعم زملاء العمل من الرجال للمساعدة في وصول المرأة إلى مختلف المناصب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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