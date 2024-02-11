شكرا لمتابعة خبر عن نوف العريفي تروي مسيرتها في قطاع الدفاع..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت الشابة نوف العريفي مديرة الاتصالات الاستراتيجية بشركة “BAE Systems”، عن سعادتها بالوصول إلى منصب قيادي في إحدى الشركات الدفاعية بالمملكة.

وأوضحت العريفي أنها انضمت إلى قطاع الدفاع منذ سنة، مشيرة إلى سعادتها بهذه المسيرة وموضحة أن القطاع ثري بتجارب جديدة .

ولفتت العريفي إلى أن العديد من السيدات السعوديات دخلن ذلك المجال وسبقن نظرائهن حول العالم، معبرة عن تشجيعها للسيدات للعمل في مختلف المجالات خاصة في مجال الدفاع، موضحة أن الجهات المختلفة في المملكة تتسابق على تمكين المرأة في ظل رؤية 2030.

وأشارت العريفي إلىدعم زملاء العمل من الرجال للمساعدة في وصول المرأة إلى مختلف المناصب.