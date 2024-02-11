تراند اليوم : إجراء عسكري من إسرائيل استعدادا لاجتياح رفح

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤول إسرائيلي في تصريح لـ "القناة 13" الإسرائيلية ، عن اقتراب العملية في رفح ، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري لرفح.

وأشارت القناة إلى وجود خلاف على المستويين السياسي والعسكري حول العملية المتوقعة في رفح، حيث حثّ نتنياهو على صياغة خطة وصفها بأنها "لتطهير رفح" في المناقشة الأخيرة لمجلس الوزراء الحربي.

وقال نتنياهو لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال المناقشة : "إذا أطلقتم سراح جنود الاحتياط، قوموا بتجنيدهم مرة أخرى".

ومن جانبه أكد هاليفي: "سنعرف كيفية القيام بأي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب الاهتمام بها أولا" . مٌضيفا : "أنه تتطلب الخطة إجلاء 1.3 مليون من السكان الموجودين هناك، ويتطلب الإجراء تنسيقا على المستوى السياسي مع المصريين".