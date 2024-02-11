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عبدالله الراجحي يستعرض سيارته الجديدة الفاخرة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرض رجل الأعمال عبدالله الراجحي، سيارته الجديدة الروز رايز سبيكتر 2024 ذات اللون الأزرق.

وأوضح عبدالله الراجحي في مقطع فيديو يستعرض السيارة من خلاله: “ما شاء الله تبارك الله، أخيرا وصلت السبيكتر طبعا أنا قلت ما أبغى حقتي توصل لين توصل حقت يزيد ماني براكب قبله، الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها يارب”.

وتعد سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 سيارة كهربائية، كبيرة الحجم، تم صناعتها من قبل شركة السيارات البريطانية رولز رويس موتور.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر سيارة الرولز رايز سبيكتر الكهربائية يتجاوز 2 مليون ريال.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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