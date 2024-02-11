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سعوديون في أيرلندا يشاركون بمسيرة "الكات ووك" 2024

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واس - دبلن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا عبد السلام بن عبدالله المشيطي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية في دبلن الدكتور عبد العزيز بن فهد الفهيد
ن وعدد من منسوبي السفارة والملحقية والطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا، اليوم، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024.
وانطلقت المسيرة من الجسر الشهير في العاصمة الأيرلندية صامويل بيكت، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.

كات ووك 2024

تأتي مسيرة كات ووك 2024 ‏بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.
واستكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ونظمت هذه الفعالية بالتعاون بين السفارة والملحقية الثقافية السعودية في دبلن.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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