شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون في أيرلندا يشاركون بمسيرة "الكات ووك" 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا عبد السلام بن عبدالله المشيطي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبد العزيز بن فهد الفهيد
ن وعدد من منسوبي السفارة والملحقية والطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا، اليوم، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024.
وانطلقت المسيرة من الجسر الشهير في العاصمة الأيرلندية صامويل بيكت، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.
واستكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ونظمت هذه الفعالية بالتعاون بين السفارة والملحقية الثقافية السعودية في دبلن.
ن وعدد من منسوبي السفارة والملحقية والطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا، اليوم، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024.
وانطلقت المسيرة من الجسر الشهير في العاصمة الأيرلندية صامويل بيكت، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.
كات ووك 2024تأتي مسيرة كات ووك 2024 بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.
واستكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ونظمت هذه الفعالية بالتعاون بين السفارة والملحقية الثقافية السعودية في دبلن.