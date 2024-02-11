شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل فتاة التقت يمُسن يستخدم نظارة أبل في الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رجل مسن مرتديا نظارة أبل الجديدة “فيجن برو”، التي تحاكي الواقع الافتراضي، ويسير في أحد شوارع الرياض.

والتقت فتاة مع الرجل المسن أثناء سيره في الشارع بالنظار، لتسأله من مكان شراءها، موضحا أنه قام بشراءها من الخارج، وعليها كافة التطبيقات.

ويصل سعر نظارة أبل الجديدة إلى 3499 دولارًا أمريكيا، لطراز التخزين الأساسي، مما يضعها في فئة الأجهزة الرائدة.

وتصف شركة آبل نظارتها فيجن برو بأنها ثورية وتتفوق على نظارات الشركات المنافسة بأجيال عديدة، حيث تجمع هذه النظارة بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.