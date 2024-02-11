شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة رئيس أذربيجانكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.