اخبار السعوديه

جامعة الباحة تُعلن تأجيل الاختبارات النهائية.. اعرف التفاصيل

0 نشر
واس - الباحة  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تُعلن تأجيل الاختبارات النهائية.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.
وأشارت إلى أنه حرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً.

جامعة الباحة تُؤجل الاختبارات النهائية

وبينت أن هذا جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
#إعلان | #جامعة_الباحة | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم غدٍ الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً.
ولمن لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة #رافد لجميع الطلاب... pic.twitter.com/3q4ynReEcR— جامعة الباحة (@BahaUniversity)
وأكدت الجامعة أن من لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة -عن بعد- عبر منصة رافد لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة.
كما يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا