شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة تُعلن تأجيل الاختبارات النهائية.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جامعة الباحة تُؤجل الاختبارات النهائية

#إعلان | #جامعة_الباحة | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم غدٍ الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً.

ولمن لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة #رافد لجميع الطلاب... pic.twitter.com/3q4ynReEcR— جامعة الباحة (@BahaUniversity) #إعلان | #جامعة_الباحة | بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم غدٍ الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً.

ولمن لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة #رافد لجميع الطلاب… pic.twitter.com/3q4ynReEcR — جامعة الباحة (@BahaUniversity) February 10, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.وأشارت إلى أنه حرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تأجيل الاختبارات النهائية ليوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ إلى وقت آخر سوف يعلن عنه لاحقاً.وبينت أن هذا جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.وأكدت الجامعة أن من لديهم مراجعات يمكن تحويل الدراسة -عن بعد- عبر منصة رافد لجميع الطلاب والطالبات بالجامعة.كما يشمل ذلك جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة.