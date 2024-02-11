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بالصور.. هطول أمطار رعدية غزيرة على رفحاء

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واس - رفحاء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
أمطار رعدية في الحدود الشمالية - واس
أمطار رعدية على رفحاء - واس

طقس

وفي وقت سابق حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس 6 مناطق، مبينًا سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة عليها مع تأثيرات مصاحبة تشمل صواعق رعدية وسيولًا ورياحًا شديدة السرعة.
وأوضح أن تلك المناطق هي: الشرقية، مكة المكرمة، الرياض، الباحة، عسير والحدود الشمالية.

حالة طقس الشرقية

كما أطلق مركز الأرصاد إنذارًا برتقاليًا على المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى سقوط أمطار متوسطة عليها مع رياح شديدة السرعة وجريان سيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.
وأوضح أن ذاك الطقس يشمل: الخفجي، النعيرية وقرية العليا، ويستمر من الساعة الـ 3 وحتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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