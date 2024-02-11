شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هطول أمطار رعدية غزيرة على رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

حالة طقس الشرقية

الدمام - شريف احمد - هطلت أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.وفي وقت سابق حذر المركز الوطني للأرصاد من طقس 6 مناطق، مبينًا سقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة عليها مع تأثيرات مصاحبة تشمل صواعق رعدية وسيولًا ورياحًا شديدة السرعة.وأوضح أن تلك المناطق هي: الشرقية، مكة المكرمة، الرياض، الباحة، عسير والحدود الشمالية.كما أطلق مركز الأرصاد إنذارًا برتقاليًا على المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى سقوط أمطار متوسطة عليها مع رياح شديدة السرعة وجريان سيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.وأوضح أن ذاك الطقس يشمل: الخفجي، النعيرية وقرية العليا، ويستمر من الساعة الـ 3 وحتى الـ 11 من مساء اليوم السبت.