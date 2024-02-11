"الإرشاد الزراعي": إهمال المحاصيل الزراعية يتسبّب في عديد من الأضرار وإصابتها بالآفات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 6:19 صباحاً

حذّر الإرشاد الزراعي من أن إهمال إجراء العمليات الزراعية له أضرارٌ كبيرة على المحاصيل الزراعية؛ منها انتشار الآفات والأمراض، ويؤثر سلبًا في كمية الإنتاج وجودته. وأوضح المهندس مصنت الشراري؛ أن إهمال المزارعين يصيب المحاصيل ببعض الآفات، منها: نسيج العنكبوت على كامل الأوراق، كذلك وجود عددٍ كبيرٍ من العناكب على الأوراق؛ ما يؤدي إلى امتصاص العصارة النباتية، وإجهاد النبات بشكلٍ كبير. وأضاف الشراري؛ أن المكافحة في هذه الحالة تكون صعبة على المزارعين، باختلاف لو حدث اكتشاف الإصابة مبكراً فيسهل وقتها المكافحة بالمبيدات المخصّصة.

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