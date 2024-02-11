3 ْ مئوية فقط.. "طريف" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وشرورة الأعلى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 6:51 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة. وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 3 درجات فقط، فيما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية. كما يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان ونجران 29 درجة، وكل من مكة المكرّمة والقنفذة وينبع 28 درجة، ثم وادي الدواسر وبيشة 27 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 3 ْ مئوية، تليها القريات 4 درجات، ثم السودة وتبوك 5 درجات. وسجّلت أبها والباحة وبريدة وحائل ورفحاء والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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