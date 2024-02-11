انت الان تتابع فيديو.. حارس مرمى يسجّل هدفاً رائعاً دون أن يشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

استطاع حارس مرمى في هولندا تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة دون أن يدرك ذلك، وسط دهشة اللاعبين والجماهير، وذلك في دوري الدرجة الثالثة الهولندي.

وحسب شبكة "سي إن إن " الأمريكية، تمكّن حارس مرمى فريق "نوردفيك"، لارس يانسن؛ من تسجيل هدف بعيد المدى على منافسه "أمستردام إف سي"، ليساعد فريقه على الخروج منتصراً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحسب موقع "الحرة"، أظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج يانسن من مرماه لإبعاد كرة مرتدة كان مهاجم الخصم يحاول الحصول عليها، حيث سدّد الحارس الكرة وارتطم بالمهاجم، لكن كرته سكنت شباك الخصم دون أن يتنبه لذلك بعد أن سقط أرضاً.

وبينما كان يانسن ملقى على الأرض، طارت الكرة على طول الملعب تقريباً، وسقطت فوق حارس مرمى "أمستردام إف سي"، جيجيس فان زيتن، واستقرت في الشباك.

كان هدف يانسن في الدقيقة 82، ليجعل فريقه متقدماً بهدفين لهدف، قبل أن يضيف روبن ماربوس هدفاً ثالثاً (88) في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي.

وبدا الحارس يانسن غير مصدّق عندما أدرك ما حدث، قبل أن يأتي زملاؤه في الفريق للاحتفال معه بالهدف الرائع.