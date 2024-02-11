فيديو.. حارس مرمى يسجّل هدفاً رائعاً دون أن يشعر

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11 فبراير 2024, 6:58 صباحاً
استطاع حارس مرمى في هولندا تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة دون أن يدرك ذلك، وسط دهشة اللاعبين والجماهير، وذلك في دوري الدرجة الثالثة الهولندي.
وحسب شبكة "سي إن إن " الأمريكية، تمكّن حارس مرمى فريق "نوردفيك"، لارس يانسن؛ من تسجيل هدف بعيد المدى على منافسه "أمستردام إف سي"، ليساعد فريقه على الخروج منتصراً بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وحسب موقع "الحرة"، أظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج يانسن من مرماه لإبعاد كرة مرتدة كان مهاجم الخصم يحاول الحصول عليها، حيث سدّد الحارس الكرة وارتطم بالمهاجم، لكن كرته سكنت شباك الخصم دون أن يتنبه لذلك بعد أن سقط أرضاً.
وبينما كان يانسن ملقى على الأرض، طارت الكرة على طول الملعب تقريباً، وسقطت فوق حارس مرمى "أمستردام إف سي"، جيجيس فان زيتن، واستقرت في الشباك.
كان هدف يانسن في الدقيقة 82، ليجعل فريقه متقدماً بهدفين لهدف، قبل أن يضيف روبن ماربوس هدفاً ثالثاً (88) في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي.
وبدا الحارس يانسن غير مصدّق عندما أدرك ما حدث، قبل أن يأتي زملاؤه في الفريق للاحتفال معه بالهدف الرائع.
ونقلت "سي إن إن" عن وسائل إعلام محلية، تصريحات حارس المرمى "يانسن"، الذي قال: إنه لم ير هدفه "على الإطلاق" بسبب الاصطدام مع المهاجم مارسيانو مينغيرينك.
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