باستثناء محافظتين.. عُمان تعلّق الدراسة في جميع أنحاء البلاد نظراً للحالة الجوية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سلطنة عُمان، تعليق الدراسة في مدارسها الحكومية والخاصة والدولية غداً باستثناء محافظتين؛ نظراً للحالة الجوية.

وأوضحت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية، أنه "نظرًا للحالة الجوية تقرّر تعليق الدراسة يوم غدٍ الإثنين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية كافة في جميع محافظات سلطنة عُمان باستثناء الوسطى و ظفار، على أن تُستأنف بعد غدٍ الثلاثاء.

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