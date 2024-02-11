شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/ZnIv0Js067— حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/ZnIv0Js067 — حساب المواطن (@citizenaccount) February 10, 2024

دفعة شهر يناير

كيفية التسجيل في حساب المواطن

فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

الضغط على خانة "التسجيل".

ملء البيانات المطلوبة بدقة.

ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.

إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

تقديم طلب التسجيل بعد الإقرار بصحة البيانات.

دعم الفئات الأكثر استحقاقًا

الدمام - شريف احمد - أعلن حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير "شاملاً الدعم الإضافي"، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.وكان أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 "شهر فبراير 2024".وأشار عبر حسابه الرسمي في "إكس" أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عن طريق هذا الـــــرابــــط.وفي شهر يناير أعلن حساب المواطن إيداع 3.4 مليار ريالٍ للمستفيدين المكتملة طلباتهم.وذكر حينها أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيدٍ وتابعٍ.ويمكن للمستفيد من البرنامج التسجيل للاستفادة من الدعم باتباع الخطوات التالية:وبرنامج حساب المواطن ييستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعّال لمختلف تلك الفئات.كما يوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.