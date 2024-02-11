السعودية | الأسبوع الـ 11.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي”

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسبوع الـ 11.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي” والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع