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السعودية | الأسبوع الـ 11.. جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ11 من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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