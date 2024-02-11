السعودية | “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة “أبشر”، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأضاف في تغريدة على “إكس” أنه يمكن لجميع الراغبين المشاركة في المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.