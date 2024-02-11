وثيقة لسوق المال الأمريكية: "جيف بيزوس" باع أسهماً في "أمازون" بقيمة مليارَي دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 9:59 صباحاً

كشفت وثيقة قدّمت الجمعة إلى السلطات التنظيمية لسوق الأوراق المالية الأمريكية، عن بيع مؤسّس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس ما قيمته نحو مليارَي دولار من أسهم شركته العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت. وأظهرت الوثيقة أن بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليوناً من أسهم "أمازون" راوحَ سعر كل منها بين 168 و171 دولاراً وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية، إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاماً ويرأسها اليوم. وتقدر مجلة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195.5 مليار دولار، مما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو، ورئيس "تيسلا" ومنصة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك. وتنحى بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون عام 2021 لتوفير مزيدٍ من وقته لمشروعاته الأخرى، ومنها شركة الصناعات الفضائية "بلو أوريجين" وعمله الخيري. وأصدرت "أمازون" في الأول من فبراير نتائجها المالية التي فاقت التوقعات بكثير. وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 بالمئة في عام واحد، وصافي ربح قدره 10.6 مليارات دولار. وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13 بالمئة.

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